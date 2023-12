A Estrada do Mar, ou RS-389, oferecerá bom asfalto ao motorista que trafegar pelo trecho no verão. Há, porém, problemas: falta de iluminação reflexiva e desgaste de placas. A via tem 90 quilômetros de extensão no Litoral Norte: começa em Osório e passa por Xangri-lá, Capão da Canoa, Arroio do Sal e Torres.