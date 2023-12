A falta do sol não foi problema para veranistas que aproveitam a praia de Capão da Canoa, no Litoral Norte, nesta sexta-feira (22). Mesmo com tempo nublado, o público compareceu à beira-mar, em busca de sossego. Até o vento, mais fresco, foi bem-vindo para quem deixou para trás cidades com altas temperaturas, como a capital gaúcha.