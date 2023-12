O fim de semana de Natal terá de tudo um pouco: no sábado (23), há possibilidade de chuva em grande parte do Rio Grande do Sul. No domingo (24), véspera de Natal, o sol deve predominar em quase todo o Estado. Já na segunda-feira (25), no feriado de Natal, a formação de um ciclone extratropical, no oceano, provoca chuva volumosa.