A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, sendo a segunda principal da Caixa Econômica Federal. Criada em 1994, o formato simples — no qual os jogadores escolhem de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis — e as possibilidades de premiação em quatro faixas (dois, três, quatro ou cinco acertos) popularizaram a loteria.