A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta segunda-feira (14), o relançamento da Loteria Exclusiva Instantânea (Lotex), popularmente conhecida como "raspadinha". Com premiações que variam entre R$ 2,50 e R$ 2 milhões, a nova versão do jogo estará disponível nas lotéricas a partir do dia 2 de novembro.