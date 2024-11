No intervalo entre 2010 e 2022, o Rio Grande do Sul registrou crescimento de 461,8% no número de casais do mesmo sexo que moram na mesma residência. Conforme o Censo, em 2010 apenas 3.659 domicílios gaúchos tinham moradores nessa condição e, em 2022, o número subiu para 20.556, aumento de 5,6 vezes.