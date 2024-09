Foi como se pintasse o arco-íris onde era preto e branco. O cinza que tomou conta do céu da última semana deu lugar ao sol e ao colorido neste domingo (1º) com a 17ª edição da Parada de Luta LGBT+, em Porto Alegre. A manifestação reuniu milhares de pessoas que, durante a tarde, se deslocaram do Parque Farroupilha até a Orla do Guaíba, na altura da Usina do Gasômetro.