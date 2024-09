Os candidatos à prefeitura de Porto Alegre aproveitaram o domingo (1º) para dar continuidade à campanha eleitoral. Sebastião Melo (MDB), Maria do Rosário (PT), Juliana Brizola (PDT) e Felipe Camozzato (NOVO) visitaram praças, conversaram com a comunidade, fizeram caminhadas com apoiadores e gravaram vídeos para campanha.