Em 10 anos, o número de casamentos homoafetivos praticamente triplicou no Rio Grande do Sul. Saiu de 150 registros em 2013 para 437 em 2022, ou seja, cresceu 2,9 vezes. Por outro lado, o matrimônio entre homens e mulheres diminuiu ao longo do mesmo período. Foi de 41.101 para 37.138 registros anuais, uma queda de 9,64%.