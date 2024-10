Neste sábado (26), 40 voluntários da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) partiram da instituição com o objetivo de promover a solidariedade, mas sem saber seu destino. A iniciativa é do projeto Ônibus do Bem, que propõe voluntariado surpresa, com o mote "Fazer o bem sem olhar a quem". O grupo passou o dia no Movimento por uma Infância Melhor, associação que atende gratuitamente 102 crianças no turno inverso em Porto Alegre.