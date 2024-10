A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) está com inscrições abertas para 300 bolsas integrais para os cursos de graduação a distância. A oferta integra o Programa Sementes, iniciativa que visa conectar oportunidades de acesso ao Ensino Superior a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Interessados podem se inscrever até o dia 31 de outubro pelo site.