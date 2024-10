Halloween 2024: quatro rituais para espantar as energias negativas 

O Halloween tem suas origens no festival celta de Samhain, celebrado em 31 de outubro, que marcava o fim do verão e o início do inverno. Os celtas acreditavam que, nessa noite, o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava mais fino, permitindo que espíritos e seres sobrenaturais vagassem pela Terra. Para afastar essas entidades, eles acendiam fogueiras e usavam fantasias assustadoras. Nos dias atuais, alguns rituais podem contribuir para afastar os sentimentos e energias negativas.