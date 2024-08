Entenda Notícia

Veja como funciona e o que precisa pagar para repartir bens em cartório ou na Justiça?

CNJ aprovou que inventários, partilhas e divórcios podem ser feitos em cartório mesmo quando há menores de idade e pessoas incapazes no processo. Nova regra implica em possível redução no tempo e no custo

22/08/2024 - 15h54min