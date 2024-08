Nova regra para herança e divórcio pode diminuir em mais de 50% os custos para a família

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou na terça-feira (20) que inventários, partilhas de bens e divórcios podem ser feitos em cartório mesmo quando há menores de idade e pessoas incapazes no processo – desde 2007, esses trâmites já podiam ocorrer sem passar pela Justiça, desde que não envolvessem menores e incapazes. A nova regra implica em uma possível redução no tempo e no custo desses processos. Em alguns casos, a economia pode ser superior a 50%.