Nesta quinta-feira Notícia

MPRS promove fórum para debater mudanças climáticas e economia menos agressiva ao meio-ambiente

Com apresentação do jornalista Tulio Milman, evento realizado no Palácio do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) vai abordar temas como planejamento urbano relacionado a alterações do clima, sustentabilidade e projetar a reconstrução do RS

14/08/2024 - 11h34min