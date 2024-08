Após uma série de conferências municipais realizadas em 12 cidades do Rio Grande do Sul, a Central Única das Favelas (Cufa) está organizando uma conferência estadual para levar as demandas das comunidades do Estado ao G20. O evento ocorre no dia 24 de agosto, das 10h às 12h, no campus Zona Sul da Uniritter, em Porto Alegre, e reunirá representantes de diversas favelas gaúchas, além de autoridades e especialistas.