Caxias do Sul recebe no sábado etapa municipal da 1ª Conferência Internacional das Favelas

Caxias do Sul é um dos tantos municípios do Brasil que receberá uma etapa da 1ª Conferência Internacional das Favelas. O evento na cidade da Serra ocorre no sábado (27), a partir das 10h, no Centro Comunitário do bairro São Vicente (veja como chegar abaixo). A realização é da Central Única das Favelas (Cufa), com apoio da Frente Nacional Antirracista (FNA), Frente Parlamentar em Defesa das Favelas e Respeito à Cidadania dos seus Moradores, além da Unesco.