O primeiro final de semana da Feira Nacional do Doce (Fenadoce), em Pelotas, no sul do Estado, foi marcado por um movimento intenso durante a manhã e início da tarde deste sábado (20). Em sua 30ª edição, o tradicional evento teve início na última quarta-feira (17), com a expectativa de receber 314 mil visitantes até 4 de agosto.