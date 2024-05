O Rio Grande do Sul, como um todo, possui o maior índice de envelhecimento do Brasil, e esse comportamento se repete quando observada exclusivamente a situação da população quilombola no Estado. Por outro lado, a situação se inverte no recorte populacional indígena do RS, que possui um baixo índice de envelhecimento, conforme dados do Censo 2022, divulgados nesta sexta-feira (3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE).