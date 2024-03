O Rio Grande do Sul conta com 25.063 setores censitários. Tratam-se de unidades territoriais que são usados na coleta do Censo Demográfico feito pelo IBGE. É definida pela área em que cada recenseador percorre para coletar dados nas entrevistas do levantamento. O órgão anunciou, ainda, que o Estado conta com 1.254 distritos e 156 subdistritos. concentrando 10.882.165 pessoas em 5.328.532 domicílios. Os subdistritos são divisões de distritos urbanos que existem em algum município.