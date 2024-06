Desde as 8h da manhã desta quinta-feira (30) de feriado, frio e sol tímido, cerca de 200 fiéis confeccionam tapetes na celebração de Corpus Christi na rua em frente à Igreja Santa Ana, em Gravataí. Participam da elaboração, especialmente, grupos ligados à igreja: turmas de catequese, grupos de jovens, movimentos e pastorais. Os quadros dos tapetes são feitos com serragem pintada e materiais como cal, café, erva-mate e caroço de abacate ralado. São 30 quadros, cada um com 2,40m x 3,40m, que formam um tapete de 72 metros.