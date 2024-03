Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.695 da Mega Sena sorteadas neste sábado (2), em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 185 milhões, o maior desde setembro de 2022, se desconsiderado a Mega da Virada. O concurso premiou 249 apostas que acertaram cinco dezenas: cada uma receberá R$ 40.004,66. Outras 15.891 apostas acertaram a quadra, com prêmio de R$ 895,48.