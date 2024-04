Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena no concurso 2.706, sorteado no Espaço da Sorte, na cidade de São Paulo, na noite deste sábado (30), que tinha prêmio estimado em R$ 4 milhões. Os números sorteados na Mega foram 10 - 11 - 17 - 24 - 30 - 45. Sessenta e seis apostas acertaram a quina, e cada uma receberá R$ 39.391,36; a quadra teve 5.332 acertadores, que receberão R$ 696,55. O próximo concurso da Mega Sena ocorrerá na terça-feira (2), com prêmio estimado em R$ 10,5 milhões.