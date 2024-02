Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena no sorteio realizado neste sábado (17), em São Paulo. O prêmio do concurso 2.689 era de R$ 58 milhões. As dezenas sorteadas foram 09, 16, 20, 47, 48 e 52. Já a quina teve 65 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 65.325,01. O próximo sorteio da Mega Sena, na quarta-feira (20), tem estimativa de prêmio de R$ 87 milhões.