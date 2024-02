O Rio Grande do Sul melhorou a abrangência da coleta de lixo, passando de 92,08%, em 2010, para 95,47%, em 2022. Apesar disso, o serviço continua sem ser realizado em 192 mil residências gaúchas, de acordo com os dados do Censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE), divulgados na última sexta-feira (23).