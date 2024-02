Em um auditório do Mensageiros da Caridade lotado, no bairro Azenha, a Campanha da Fraternidade 2024 foi lançada na tarde desta quarta-feira (14), em Porto Alegre. Neste ano, a iniciativa celebra 60 anos de realização em âmbito nacional promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).