A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lançou, nesta quarta-feira de cinzas (14), a Campanha da Fraternidade 2024 com o tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs (Mateus 23,8). Esta edição marca o aniversário de 60 anos da iniciativa que, a nível nacional, é considerada uma ação evangelizadora da Igreja Católica no Brasil.