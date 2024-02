Segundo dados apurados no relatório “Pobreza infantil no Rio Grande do Sul entre 2012 e 2022”, 244 mil crianças estavam na linha da pobreza, em 2022, o que representa uma taxa de 30,2%. Na extrema pobreza eram 37,9 mil crianças nesta faixa etária (4,7%). O estudo foi desenvolvido por pesquisadores do PUCRS Data Social: Laboratório de desigualdades, pobreza e mercado de trabalho, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).