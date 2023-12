Você saberia o que fazer com R$ 570 milhões de reais — valor estimado da Mega da Virada deste ano — na conta? A boa notícia é que, de acordo com a Caixa Econômica Federal, esta é a quantia líquida do prêmio, ou seja, o vencedor não precisará pagar impostos sobre a bolada. As informações são do jornal O Globo.