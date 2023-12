A Mega da Virada está chegando. No dia 31 de dezembro, a Caixa Econômica Federal vai sortear o vencedor do prêmio estimado de R$ 550 milhões, o maior da história da Mega Sena. O valor não acumula, ou seja, se ninguém acertar os seis números sorteados, o montante será dividido entre os que acertaram cinco números, e assim por diante. É possível realizar apostas até as 17h do dia 31; o sorteio é realizado às 20h.