Com as apostas encerradas, é hora de torcer e acompanhar o sorteio da Mega Sena da Virada 2023. Serão pagos R$ 588 milhões ao vencedor ou vencedores, de acordo com estimativa da Caixa Econômica Federal. Se nenhum apostador acertar os seis números sorteados, o dinheiro passará a ser dividido entre os acertadores de cinco números.