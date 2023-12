Faleceu nesta quinta-feira (21), em Porto Alegre, o advogado e empresário Edemar Tutikian. Responsável por elaborar e tramitar o projeto de revitalização do trecho 1 da Orla do Guaíba, ele tinha 79 anos e estava internado no Hospital Moinhos de Vento para tratamento de um câncer nos ossos, pulmão e fígado, informou a família.