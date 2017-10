Depois de uma semana de muita chuva, o sol voltou a parecer no Estado nesse fim de semana, porém, a previsão do tempo já anuncia retorno da instabilidade. De acordo com o meteorologista do Grupo RBS Cleo Kuhn, o tempo muda no Rio Grande do Sul na quarta-feira (18) e deve manter-se instável, no mínimo, até domingo (22).