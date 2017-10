Chegou a hora de você se deleitar com os assuntos que repercutiram na internet nesta terça-feira (24). Afinal, não é porque não passou pelo seu feed que vale a pena dar aquela conferida nas timelines alheias.

Climão no Encontro com Fátima

Qual foi cardápio desta terça no programa de Fátima Bernardes? Torta de climão! O assunto do dia era ciência x religião e no debate estavam a cantora gospel Fernanda Brum, a atriz Nivea Maria e o mentalista Rick Thibau. Tudo começou quando Thibau revelou um nome em que Nivea Maria estava pensando.

Incomodada, Fernanda disse que o doutor se valia de um truque para adivinhar o pensamento dos outros. "Truque é uma palavra que me ofende", rebateu o mentalista. O clima pesou e a apresentadora precisou "apagar o incêndio". Enquanto isso, a internet se divertia, é claro:

Come to Brazil, Vitas!

Este ser de estética no mínimo curiosa é Vitas, um cantor russo que ganhou a fama lá no início dos anos 2000 e parece ter virado o novo ídolo da internet. Por aqui, o músico até fez sucesso na época, mas não é exagero afirmar que o auge de Vitas é agora! Brasileiros e mais brasileiros clamam pela vinda do russo a terras nacionais. O que, ao que tudo indica, só o cantor não sabe é que todo este frenesi não é por causa de seus agudos inconfundíveis ou do seu figurino lunático e, sim, porque, ele é o nosso novo meme favorito.

Dá pena? Dá! Mas a gente é que não vai estragar a brincadeira! Tem até campanha no Twitter para o cantor se apresentar no país: come to Brazil, Vitas!

Tem um intruso nesse ensaio

Depois que "It - A Coisa" ganhou uma refilmagem neste ano, as pessoas parecem ter repensado a opinião sobre palhaços. Uma norte-americana, então, decidiu brincar com um momento especial: Jesse McLaren era responsável pelo book de casamento da própria irmã e incluiu uma pequena surpresa em todas as imagens do ensaio.

A jovem gostou tanto do resultado final que decidiu publicar algumas das fotos no Twitter, rendendo mais de 51 mil retuítes; veja:

Agito no Rio

Quando ninguém menos que Ashton Kutcher, Owen Wilson, Anthony Kiedis (vocalista do Red Hot Chili Peppers) e até de que Madonna fazem parte da lista de convidados de um casamento, não tem como toda essa leva de famosos não virar assunto nas redes sociais. O casamento entre a modelo Michelle Alves e Guy Oseary - empresário da cantora pop -, que acontece nesta terça (24) no Rio de Janeiro, está gerando alguns tuítes engraçados e até algumas situações inesperadas.

O burburinho deve ficar quente nos próximos dias; confira algumas das publicações: