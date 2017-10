O Instagram irá testar um novo formato de ao vivo a partir desta terça-feira (24). Os usuários do aplicativo agora poderão fazer transmissões de vídeos com mais um amigo, ou seja, dividir a tela com uma pessoa mesmo que ela não esteja por perto. A plataforma já estava testando esta funcionalidade desde agosto.

O recurso denominado "ao vivo com" permite incluir um amigo que esteja assistindo a transmissão a participar do vídeo. Com a atualização, basta tocar no novo ícone no canto inferior direito e em seguida “adicionar” para convidar alguém. Quando a pessoa aceitar, a tela será dividida em duas e seu amigo aparecerá logo abaixo de você. Os espectadores ainda poderão curtir e comentar enquanto acompanham a transmissão.