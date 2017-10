Fotos vergonhosas da época da escola, textão para ex-namorada, correntes da época do Orkut, aquela opinião pra lá de polêmica... O Facebook serve para guardar as nossas memórias, mas não só as boas. Ele também guarda o que queremos esquecer. É normal que quem tenha a rede social há muito tempo - o Facebook foi criado em 2004 -, tenha postado coisas que, talvez, hoje não postaria ou que queira que ninguém veja. Quer saber como fazer uma limpeza na rede social? O Feed ensina: