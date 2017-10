A segunda-feira chegou e com ela aquele sentimento que a vida é um eterno 7x1! Sabemos que o início da semana é difícil e demorada e, por isso, a equipe do GaúchaZH preparou o que teve de melhor da internet hoje para você começar a semana com o pé direito e muito bem-humorado!

Repórter levando susto

O Paraná já é um velho Estado por notícias inesperadas - muitas delas, que nos fazem morrer de rir. No último sábado (21), a RPC (afiliada da TV Globo) exibiu uma reportagem sobre uma onça que tem aparecido em diversas propriedades de Rolândia (cerca de 400 quilômetros de Curitiba). Não foi este fato que virou sucesso nas redes sociais e, sim, o repórter que noticiou o caso.

Um dos entrevistados, o "Seu Antenor", pregou uma peça no jornalista durante a reportagem em vídeo. A cena soma mais de 2,9 mil retuítes desde o último domingo (22); confira:

Ragatanga- Mulher do Google (feat Cebolinha)

A volta do Grupo Rouge ainda está mexendo muito com o coração dos fãs da banda. A cantora Yasmin Yassine fez uma versão nunca vista antes da música Ragatanga. Parte da canção foi cantada com a voz da famosa "Mulher do Google" e outra parte pelo personagem "Cebolinha", da turma da Mônica. O resultado ficou hilário! Assista:





Bebê modelo copiando o tio

Será que o corpo perfeito é tudo mesmo para conquistar fãs no mundo da moda? A norte-americana Katina Behm está provando, aos poucos, que não. Querendo brincar com o seu irmão mais novo e modelo, Aristotle, ela resolveu criar uma conta no Instagram usando o seu filho Augie, de apenas 1 ano e meio, imitando as poses do tio.

As imagens caíram no gosto dos norte-americanos no último final de semana, com tamanha fofura, e depois de publicações do Huffington Post e do Bored Panda. O perfil no Instagram @babyandthebody já soma mais de 23 mil seguidores; veja algumas das publicações:

Goleiro azarado

Uma disputa de pênaltis entre Bangkok Sports Club e Satri Anghtong caiu no gosto das redes sociais. Após empatarem no tempo regular, os times da Tailândia tiveram que realizar as cobranças de tiro direto e, na última delas, o goleiro do Satri saiu do gol para comemorar quando o chute acabou no travessão. A bola fez efeito e, inesperadamente, acabou entrando.

Veja o vídeo: