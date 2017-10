Pikachu foi capturado

A música já avisava "temos que pegar, pegá-los eu tentarei". E não é que pegaram mesmo? O Serviço Secreto dos Estados Unidos impediu um homem de invadir a Casa Branca vestido de Pikachu! De acordo com portais de notícias americanos, a verdadeira identidade do pokemón era Curtis Combs, um homem de 36 anos que tinha como objetivo ficar famoso no Youtube. O fato mais curioso é que não é a primeira vez que um Pikachu tenta invadir o local, em 2014 um homem também tentou escapar do sistema de segurança usando um boné do personagem.