Lulu, uma cadelinha treinada pela CIA (agência de inteligência do governo norte-americano) está causando comoção nas redes sociais. Treinada para detectar explosivos, ela foi demitida por não demonstrar a menor vontade nem habilidade para fazer o trabalho. Apesar de desempregada, o filhote não teve um final triste: foi adotado pelo treinador e, agora, passa os dias brincando, farejando coelhos e esquilos no quintal de casa, segundo a agência. A novidade viralizou na web nesta quinta (20).

Por meio do Twitter, a CIA explicou que Lulu não se interessava em procurar bombas. Mesmo estimulada com comida ou brincadeiras, não estava se divertindo, o que é um passo fundamental para que o treino resulte em um bom trabalho. Pensando na saúde do bichinho, decidiram que ela seria desligada do“quadro de funcionários”.