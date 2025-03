Marca porto-alegrense faz curadoria especializada em brincos 

Annapaula Rosa, dona e curadora da marca, é apaixonada por brincos e atende pessoalmente cada cliente. Diogo Sallaberry / Divulgação

O acessório certo pode fazer toda a diferença no momento de compor um visual. Os brincos, em particular, dão mais destaque ao rosto e valorizam a maquiagem. Mais do que isso, as peças são capazes de transformar composições simples em combinações estilosas e cheias de personalidade.

Ciente do poder do adorno em qualquer look, a Anna Rosa Brincos Finos é uma marca com portfólio dedicado. Seu principal diferencial é a curadoria especializada, alinhada às principais tendências de mercado.

– Com banhos premium de metais preciosos, os brincos são desenvolvidos em coleções que aliam beleza, qualidade, versatilidade e custo-benefício. Somos a única marca de Porto Alegre com esse perfil – diz a curadora e proprietária da loja, Annapaula Rosa.

Em entrevista, Annapaula contou detalhes sobre a proposta e as experiências da marca:

Como surgiu a Anna Rosa Brincos Finos e qual é a essência da marca?

Amo pesquisar acessórios de várias origens e épocas em viagens internacionais, livros e na moda de maneira geral. Comecei a Anna Rosa em 2018, com um portfólio mais amplo, mas os brincos sempre foram os campeões de vendas.

Em 2024, após uma parada involuntária de quase quatro anos, tive que recomeçar do zero. Nesse momento, assumi minha paixão pessoal por brincos e decidi focar em uma curadoria especializada, buscando modelos que se destacassem dentro das principais tendências da moda. Essencialmente, faço questão que todas as peças tenham alta qualidade e sejam versáteis e acessíveis, para que possam estar presentes em toda a jornada da mulher – do dia a dia aos momentos especiais.

Quais são os principais diferenciais da marca?

Ao focar em um nicho específico, entrego coleções bem curadas, conquistando um público que valoriza brincos estilosos, versáteis, marcantes e atemporais. São brincos para a vida. Por sua vez, o uso de banhos nobres, como ouro 18K e ródio branco, além de zircônias premium e cravações diferenciadas, garantem brilho duradouro e acabamento sofisticado. Todas essas características estão reunidas em peças bem estruturadas, leves, confortáveis e hipoalergênicas, que fazem toda a diferença na experiência de uso.

Como a curadoria especializada reflete no portfólio?

Com a curadoria 100% focada em brincos, desenvolvi um portfólio que reúne quase 100 peças de alta qualidade. Os banhos de metais nobres as complementam, tornando-as preciosas como joias. Isso também cria uma variedade de estilos que atende desde a mulher mais básica até a mais exuberante.

Como funcionam os banhos nobres nas peças da marca?

Quanto maior a quantidade de milésimos de um banho de metais preciosos, mais espessa é a camada sobre a peça. O mercado de semijoias costuma oferecer banhos de 0,3 a 1 milésimo, que é uma camada muito fina. O valor médio do banho da maior parte das marcas gira em torno de 2 a 5 milímetros. Na Anna Rosa, porém, os banhos de ouro 18K e ródio branco variam de 8 a 10 milésimos.

Essas especificações trazem mais beleza e brilho, maior qualidade e durabilidade, além de uma barreira eficaz contra oxidação e descoloração – garantindo que os brincos permaneçam com suas características originais mesmo com uso frequente. É por isso que nossas peças são consideradas premium. Além disso, o banho de metais preciosos tem garantia de um ano, o que ajuda nessa percepção do cliente.

De quais maneiras a loja se diferencia no ponto de vista de atendimento?

Trabalhamos com uma dinâmica rápida e acolhedora. O cliente se comunica diretamente comigo, via WhatsApp da marca. Deste modo, pode resolver com agilidade qualquer dúvida ou problema que surgir, por meio de um atendimento que oferece a importância que ele merece. É trabalhoso, mas vale a pena.

Por que as peças da Anna Rosa Brincos Finos transmitem não apenas sofisticação, mas também confiança para os clientes?