Dolphin Mini e Haval H6 são os carros elétrico e híbrido mais vendidos no RS em setembro

O Dolphin Mini liderou a venda dos carros elétricos e o Haval H6 dos híbridos em setembro no Rio Grande do Sul. O hatch BYD teve 136 registros e o utilitário esportivo GWM . Ao todo, incluindo veículos movidos com todos os tipos de combustíveis foram 18.704 automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários. O volume reflete as vendas da Expointer e as aquisições pós-enchente.



O BYD Dolphin liderou os carros elétricos em setembro com 136 unidades, seguido pelo irmão Dolphin -56, BYD Yuan – 30, GWM Ora 3 -21, e JAC E-JS1 -14. O Dolphin Mini lidera o resultado acumulado do ano com 733 registros e 25 unidades a mais em relação as 708 do Dolphin.



O GWM Haval H6 foi o carro híbrido mais vendido no Estado com 129 emplacamentos. O BYD Song – 87, Toyota Corolla Cross – 62, Volvo XC60 -26, e Porsche Cayenne – 20, completaram o ranking dos cinco preferidos.