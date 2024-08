O Dolphin Mini tem preços diferenciados para pessoas com deficiência. O compacto BYD é o primeiro carro 100% elétrico com isenções e descontos para PCD. Com as condições especiais, o preço do BYD Dolphin Mini de quatro lugares preto cai de R$ 115.800 para R$ 99.800 e o de cinco lugares de qualquer cor disponível de R$ 119.800 para R$ 101.800.