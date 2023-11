A Nissan terá dois novos utilitários esportivos e um motor turbo no Brasil. Com investimentos de R$ 2,8 bilhões até 2025, veículos montados em Resende (RJ) chegarão a mais de 20 países. Com os novos veículos, a marca japonesa pretende operar com um terceiro turno, praticamente dobrar a sua participação no país e chegar a 7% do mercado.