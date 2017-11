Conceito foi desenvolvido com o tema lenhador moderno Ford

O EcoSport é o primeiro veículo produzido no Brasil que participa do SEMA. O utilitário esportivo tunado é destaque da Ford no principal salão de acessórios e personalização de veículos do mundo, aberto nesta terça- feira (31), em Las Vegas (EUA). O EcoSport está ao lado de versões modificadas do Focus e do Mustang e modelos especiais das picapes F-150, F-250 e F-350 e do SUV Expedition. O evento atrai visitantes de todo mundo e movimenta um mercado de milhões de dólares em componentes e serviços de pós-venda.

A venda do EcoSport no mercado norte-americano começou em outubro. O conceito EcoSport Woodsman foi desenvolvido pela preparadora Vaccar a partir do modelo 4WD Titanium 2018 com o tema lenhador moderno. O motor 2.0 foi tunado com kit de alimentação e sistema de escapamento Vaccar, e transmissão automática de seis velocidades.