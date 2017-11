Três opções com mais mais tecnologia General Motors

Controles eletrônicos de tração e estabilidade, alertas de colisão frontal e de saída de faixa, assistente de partida em rampa, sinalizadores nos retrovisores, sensores e câmera de ré, alerta de ponto cego e chave presencial são as principais novidades do Chevrolet Tracker 2018 que custa R$ 85.890 (LT) R$ 96.760 (Premier I) e a R$ 99.990 (Premier II).

Rodas de liga leve de 16 polegadas

A General Motors alinha a gama de produtos no mercado brasileiro com a matriz norte-americana e a configuração LTZ foi substituída pela Premier, como ocorreu com o Equinox.

O utilitário esportivo mexicano terá duas configurações, sempre com motor turbo, transmissão automática, direção elétrica e sistemas OnStar e MyLink.

Interior revestido em tecido ou couro sintético conforme a versão

A Tracker tem 4,258 metros de comprimento, 1,776 m de largura, e entre-eixos de 2,555 m. A capacidade do porta-malas vai de 306 a 735 litros, conforme a configuração dos bancos. Todas as versões contam com direção elétrica progressiva com ajuste de altura e profundidade, freios ABS com EBD, controle eletrônico de de velocidade, OnStar e multimídia MyLink com Android Auto e Apple CarPlay e rodas de alumínio de 16 polegadas.

Ampla grade, faróis espichados e iluminação diurna em LED

O conjunto propulsor permanece com o motor flex 1.4 turbo de injeção direta de combustível e até 153 cv e força (torque) de 24,5 kgfm de torque que atua com o câmbio automático de seis velocidades e sistema Stop/Start.

Aerofólio na tampa do porta-malas e lanternas em LED

Dados da GM indicam a aceleração de 0 a 100 km/h em 9,4 segundos e velocidade máxima próxima dos 200 km/h. Também conforme a montadora, com gasolina as médias são de 10,6 km/l na cidade e 11,7 km/l na estrada, e com etanol 7,3 km/l e 8,2 km/l.

Na versão topo de lina bancos com costuras vermelhas

O utilitário mexicano na configuração Premier I traz controle eletrônico de estabilidade, controle de tração e assistente de partida em rampa, teto solar e iluminação diurna em LED.

Alerta de ponto cego nos retrovisores

A Premier II acrescenta alertas de colisão frontal e de saída de faixa, e airbags laterais e de cortina (totalizando seis bolsas infláveis).

MyLink interativo com smartphones dos sistemas Android e IOS

Preços e versões

Chevrolet Tracker 2018

LT - R$ 85.890

Direção elétrica, volante multifuncional, bancos em tecido, ar-condicionado, computador de bordo, controlador eletrônico de velocidade, comandos elétricos de vidros, travas das portas e retrovisores, sistemas MyLink com tela digital de sete polegadas sensível ao toque interativa com Android Auto e Apple CarPlay, OnStar (pacote Exclusive), rádio AM/FM/USB , Bluetooth, faróis auxiliares de neblina, Isofix e rodas de alumínio aro 16 polegadas.

Premier I - R$ 96.790

Câmera de ré com guias para manobras de estacionamento

Acrescenta, acesso por aproximação (chave Easy Entry), partida por botão, bancos com revestimento sintético, - o do condutor com regulagem lombar elétrico, e o do passageiro dianteiro rebatível -, câmera de ré, retrovisores elétricos com aquecimento, sensor de estacionamento traseiro e teto solar elétrico. Também controles eletrônicos de estabilidade e de tração, assistente de partida em rampa e sistemas de alerta de movimentação traseira (em marcha ré) e de ponto cego.

Alerta de colisão frontal com velocidade programável

Premier II - R$ 99.990

Mais sistemas de alerta de colisão frontal e alerta de saída de faixa, airbags laterais e de cortina.

Acima, os comandos do controle de tração e de saída de faixa