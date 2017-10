Pintura e detalhes exclusivos como molduras dos faróis e rodas FCA

O acabamento todo preto na carroceria e detalhes internos identificam o Compass Night Eagle. A partir da versão Longitude, a nova série especial do utilitário esportivo médio Jeep tem itens exclusivos como a pintura em preto brilhante na grade dianteira, nas molduras dos faróis de neblina, nas rodas de 18 polegadas, no friso superior que acompanha as janelas e nos emblemas.

Sofisticado revestimento interno em couro

O interior repete o acabamento preto nas molduras do console central e das saídas de ar. O Night Eagle acrescenta à versão Longitude sistema de som Beats, faróis de xenôn, acendimento automático dos faróis, sensor de chuva e espelho retrovisor eletrocrômico.

Molduras pretas nas saídas de ar e central multimidia

Bancos em couro, ar-condicionado eletrônico de duas zonas com saída para os passageiros de trás, a central multimídia Uconnect conta com tela de 8,4 polegadas compatível com Android Auto e Apple Car Play, entre outros.

Grade e moldura dos faróis de neblina na cor preta









O Night Eagle será disponível com o motor 2.0 Tigershark Flex de 166 cv ou com o 2.0 Multijet Turbodiesel de 170 cv e controle de estabilidade. A carroceria na cor preta conta com opções Shadow, a sólida, e Carbon, a metálica.

Generosas lanternas em LED

O Jeep Compas Night Eagle chegará aos concessionários nas próximas semanas com preços sugeridos de R$ 119.990, na versão 2.0 Flex, e R$ 146.990, na diesel 2.0.