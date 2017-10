Reestilizado, novo conjunto propulsor e interior renovado, o EcoSport 2018 traz aperfeiçoamentos, diferenças e condições para enfrentar os principais concorrentes do segmento em que foi pioneiro e líder por 12 anos. As modificações externas acompanharam a identidade visual da Ford, mas os principais aperfeiçoamentos foram no motor, câmbio, interior e inclusão de novos recursos eletrônicos. Com uma versão topo de linha do utilitário esportivo compacto percorremos 700 quilômetros por cidades da região de Porto Alegre, da Serra e Litoral. A versão topo de linha Ford EcoSport Titanium 2.0 Automático custa a partir de R$ 93.990.

Modificações deixaram a frente mais encorpada Priscila Nunes

O visual robusto remete aos utilitários maiores da Ford. Os faróis de xênon e iluminação diurna em LED são separados pela ampla grade ativa mais alta. A nova linha do capô melhorou a aerodinâmica e o para-choque cresceu. A traseira manteve o estepe e trás pequenas modificações no para-choque e nas lanternas. A impressão é de maior robustez e um porte mais avantajado.

A grade, os faróis e o para-choque cresceram

O interior do Titanium foi valorizado pelo sofisticado acabamento em dois tons, revestimento em couro e materiais e plásticos macios, pelos novos painel e quadro de instrumentos e pela tela de oito polegadas da central multimídia. Os ocupantes contam com a proteção de sete airbags – frontais, laterais, de cortina e de joelho para o condutor.

Utilitário esportivo compacto acomoda quatro adultos

Abertura das portas por aproximação, os ajustes do banco e da coluna de direção em altura e profundidade facilitaram acertar uma boa posição para dirigir. A ergonomia permitiu rodar longos períodos na estrada sem sinais de cansaço. Com conforto e segurança, o nível de ruído interno foi baixo e o ronco do motor só aumentou em velocidades mais elevadas. Os pneus 205/50/R17 rodaram bem no asfalto mas reverberaram no pavimento irregular como paralelepípedo ou terra batida.

Sofisticado interior com revestimento em couro de dois tons

O ar-condicionado automático digital atendeu às dimensões do utilitário esportivo, mas merecia ser de duas zonas. A central multimidia Sync 3 interage com os Android Auto e Apple Car Play. A tela de oito polegadas sensível ao toque conta com GPS e câmera de ré, que facilita manobras de estacionamento. Para completar, o sistema de som Premium da Sony e duas entradas USB no console. Tem ainda o monitor de pressão dos pneus.

Volante multifuncional e tela de oito polegadas sensível ao toque

Montado sobre a plataforma do Fiesta, com 4,27 metros de comprimento, 1,76 m de largura, 1,67 m de altura e 2,52 m de entreeixos, o espaço interno permanece o mesmo. Sobra espaço para o condutor e acompanhante na frente mas o banco de trás acomoda dois adultos e uma criança razoavelmente. Os 356 litros do porta-malas chegam a 1.178 litros com o rebatimento dos bancos traseiros. Uma divisória deixa o piso plano e permite guardar embaixo pequenos objetos.

Alta potência: motor de 170 cv (gasolina) até 1766 cv (etanol)

O desempenho do EcoSport Titanium melhorou com o novo conjunto propulsor. O motor Duratec 2.0 Direct Flex, de injeção direta de combustível, o mesmo que equipa o Focus, e a transmissão automática fizeram a diferença em relação ao modelo anterior. São 170 cv e força (torque) de 20,6 kgfm a gasolina (com etanol são 176 cv e 22,5 kgfm) bem distribuídos pelas seis velocidades do câmbio. A troca automática de marchas é praticamente imperceptível. Também pode ser feita também de modo sequencial por aletas atrás do volante.

Discutível estepe na tampa do porta-malas

Nas ruas das cidades e em estradas como a BR-290, a freeway que liga Porto Alegre a Osório, com rápidas retomadas de velocidade sobrou potência em ultrapassagens seguras. Nos trechos de Serra, como nas rodovias para Gramado e São Francisco de Paulo, o utilitário esportivo rodou tranquilo.

A suspensão absorve as irregularidades como na terra batida

A dirigibilidade melhorou com as modificações na suspensão, eixo traseiro e molas. Direção elétrica firme e precisa e a suspensão bem acertada, ignoraram os trechos sinuosos da Serra dentro dos limites de velocidade.

Os controles de estabilidade e de tração, e o assistente de rampas ajudaram o comportamento perfeito da suspensão que absorveu as irregularidades do pavimento,os impactos e reduziu às torções da carroceria. Os alertas de ponto cego e de tráfego cruzado na traseira aumentam a segurança.

Na estrada, recursos eletrônicos auxiliam a condução

O EcoSport 2018 consome menos combustível e ficou mais limpo. Na cidade, as médias variaram entre 8,9 km/l e 10,7 km/l. Na estrada, em 150 quilômetros entre Porto Alegre e o Litoral, a média geral ficou em 13,9 km/l com passagens de 13,1 km/l a 16,3 km/l a velocidade constante de 80 km/h e de 12,4 km/l a 14, 2 km/l a 110 km/h. Já num percurso de 34 quilômetros de ida e volta à Serra, a média final ficou em 11,9 km/l.

Volante funcional, quadro de instrumentos e sistema Sync3

A jornalista Priscila Nunes gostou dos recursos eletrônicos do EcoSport que remetem a modernidade e a tecnologia do Século XXI. Destacou o acesso e partida sem chave, o que demorou um pouco até acostumar. E elogiou o bom comportamento do utilitário esportivo compacto na estrada.

Suspensão ajustada, EcoSport rodou bem nos trechos sinuosos

- Fomos até a Serra Gaúcha em São Francisco de Paula. A viagem foi rápida e tranquila. Teto solar aberto e elétrico, o que chamou minha atenção foi o interior com os bancos de couro na cor creme -.

Tela digital de oito polegadas sensível ao toque e comando de voz

A central multimídia também foi citada porque foi útil na viagem, valorizada pelo sistema de som da Sony. “Fomos também na Expointer com o EcoSport, o que nos permitiu andar mais tempo na estrada ou trechos urbanos e aprovar a experiência”.

Utilitário esportivo ignorou a areia da beira da praia

Conclusão: Atualizado, o Ford EcoSport 2018 na versão testada, a topo de linha Titanium 2.0 Automática, é um utilitário esportivo compacto que oferece bom espaço e conforto para quatro adultos. Com recursos eletrônicos que auxiliam a condução na cidade e na estrada e aumentam a segurança tem preço competitivo em relação aos concorrentes de seu segmento.

Veja mais fotos do Ford EcoSport 2.0 Titanium

Típico utilitário esportivo familiar

Rodas de 17 polegadas e barras longitudinais no teto

Parada no posto de Turismo de São Francisco de Paula

Faróis de xenon e iluminação diurna em LED

Teto solar com acionamento elétrico