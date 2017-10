O Aircross conta com 25 opções de personalização e conforto Citroën

A personalização de veículos responde hoje por parte significativa dos negócios de montadoras, fornecedores e revendedores. As principais marcas contam com departamentos especializados no desenvolvimento, marketing e venda dos acessórios. A Citroën do Brasil lançou uma ampla linha de acessórios para os modelos de passeio, o hatch C3 e o sedã C4 Lounge, os utilitários esportivos Aircross, C4 Picasso e Grand C4 Picasso, e o utilitário leve Jumpy.

O C3 conta com 27 itens que melhoram o conforto e a segurança

Os acessórios lançados pela Citroën contam com os rígidos padrões de segurança, qualidade e confiabilidade da marca. Além da personalização, também têm novas funções que melhoram o conforto e a condução e aumentam a segurança. A montadora destaca que os produtos têm preço competitivo e contam com a garantia de fábrica.

O utilitário Jumpy também pode receber acessórios

A extensa lista com mais de 100 acessórios disponíveis nas concessionárias, foi dividida em quatro grupos: Mobilidade e Conveniência, “Proteção e Segurança, Estilo Externo e Estilo Interno. As principais opções são para o C3, com 27, Aircross, com 25, e C4 Lounge, com 19.

Alguns dos principais acessórios e preços

Acessórios são colocados na rede de concessionários Citroën

Antena curta - R$ 50,11

Valoriza o estilo e design esportivo ao veículo

Melhor distribuição de produtos no porta-malas

Bolsa organizadora de porta-malas - R$ 152,34

Revestida em tela para organizar pequenos objetos. Possui fixação na parte inferior para aderir à superfície acarpetada e suporta até 15 quilos

Transporte de paletós e casacos sem o risco de amassar

Cabide porta-paletó - R$ 138,05

Em metal cromado com fixação nos apoios de cabeça dos bancos dianteiros. Permite o transporte de paletós e casacos em geral sem amassá-los.

Engate escamoteável para reboque

Engate traseiro - R$ 1.417,86

Homologado pelo INMETRO, pode ser escamoteado quando não estiver em uso

Organizador de porta-malas - R$ 99,18

Calços para organização do porta-malas evitam o deslocamento de todo o tipo de objetos (malas, bolsas, garrafas, caixas etc.). Protege o conteúdo do porta-malas e evita ruídos

Jogo de barras transversais - R$ 1.011,94

Duas barras de aço revestido em PVC, na cor preta, com tratamento anticorrosão. Suportam até 70 quilos de carga

Segredo evita o furto de rodas

Parafuso antifurto - R$ 225

Com segredo, ajuda a prevenir furtos. O kit conta com um por roda que conta com uma chave Allen com código para o caso de remoção

Apoio destaca o visual

Pedaleira e descansa pé em alumínio - R$ 213,80

Destaca a esportividade e possui superfície antiderrapante

Escapamento esportivo

Ponteira de escapamento esportiva - R$ 131,55

Item de personalização com acabamento cromado e tratamento anticorrosão

Porta-bike Thule - R$ 561,32

Resistente às intempéries e testado em situações extremas, para o transporte de uma bicicleta. Fabricado em alumínio e desenvolvido dentro de especificações

Manobra de estacionamento mais segura

Sensor de estacionamento traseiro - R$ 334

Quatro sensores com alerta sonoro que auxiliam nas manobras e estacionamento reduzindo o risco de pequenas pequenas colisões e prejuízos à pintura

O hatch C3 conta com diversos acessórios

Subida automática dos vidros - R$ 419

Atua com o travamento externo das portas e incorpora a função de abertura ou fechamento dos vidros com apenas um toque. Pode ser instalado nas quatro portas ou apenas nas dianteiras

Tilt Down - R$ 145

Mecanismo que inclina para baixo o espelho do retrovisor quando o motorista engata marcha à ré, tornando possível visualizar a guia