Veja os oito carros que saem de linha em 2025

O universo automotivo está em constante transformação. Com isso, o ano de 2025 marcará a despedida de alguns modelos icônicos do mercado de carros do Brasil.

A transição para veículos mais sustentáveis e a popularidade crescente dos SUVs têm levado as montadoras a repensar suas estratégias, priorizando versões híbridas e elétricas e deixando para trás modelos com motores a combustão, conforme informações do Infomoney.

Além disso, as baixas vendas de hatches e sedãs também influenciam a decisão das fabricantes de descontinuar certos veículos. Veja abaixo, alguns carros que terão produção descontinuada em 2025.

Oito carros que terão sua produção encerrada no próximo ano

1. Renault Stepway

Stepway é um dos carros que sairão de linha. Divulgação / Renault

Considerado defasado diante do novo posicionamento da marca, o Renault Stepway não terá sucessor direto. Ele será substituído por um novo SUV de entrada.

2. Jeep Compass Diesel

Versão diesel do Jeep Compass será descontinuada. Jeep / Divulgação

A Stellantis decidiu descontinuar a versão diesel do Jeep Compass para focar em sistemas híbridos mais eficientes. A mudança acompanha a tendência de buscar soluções mais limpas e econômicas.

3. Fiat Toro Diesel

Versão diesel da Fiat Toro será descontinuada. Divulgação / Fiat

A popular picape intermediária da Fiat perderá sua versão diesel para abrir espaço a um sistema híbrido que combina motor elétrico ao 1.3 turbo flex.

4. Jaguar XE, XF e E-Pace

Com mudança para veículos elétricos, Jaguar não produzirá mais modelos movidos a combustão. Divulgação / Jaguar

A Jaguar decidiu focar exclusivamente em veículos elétricos, o que marca o fim da linha para modelos movidos a combustão.

5. Mitsubishi L200 Triton

L200 Triton será substituída por nova versão. Mitsubishi / Divulgação

A atual geração da L200 Triton será substituída por uma versão completamente renovada, com design e tecnologias mais avançadas.

6. Nissan Altima

Altima ainda é vendida nos Estados, porém, com baixas vendas, deve ter produção encerrada. Nissan Brasil/DV / DV

Embora já tenha saído do mercado brasileiro, o Altima ainda é vendido nos Estados Unidos. No entanto, com o declínio nas vendas, a Nissan estuda encerrar sua produção.

7. Nissan Versa

Pelas baixas vendas, Nissan Versa será descontinuado. Nissan / Divulgação

O sedã da Nissan será descontinuado globalmente devido às vendas em baixa. Até o momento, não há previsão de substituto.

8. Toyota Yaris

Toyota Yaris terá produção descontinuada. Ver Descrição / Ver Descrição