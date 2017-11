Acostumada a ornar os capôs dos modelos esportivos mais luxuosos do mundo, a estrela de três pontas da Mercedes-Benz pela primeira vez enfeita a grade de uma caminhonete picape. À primeira vista pode parecer estranho, mas a tendência é a cena se repetir cada vez mais a partir do lançamento da Classe X. A primeira pick-up da história da marca chegará ao Brasil em 2019 para mexer com o segmento de picapes médias e trazer novos clientes para a marca.

Mercedes Classe X-250 busca trazer ao segmento o luxo e o conforto característicos da montadora alemã Mercedes-Benz / divulgação

No entanto, a Mercedes-Benz não criou uma picape do zero. A Classe X nasceu de uma parceria com o grupo Renault-Nissan e tem como base a última geração da Frontier, que também foi usada pela Renault na Alaskan. Então, além de ser uma novata na área, a fabricante alemã tem como desafio provar que seu carro não é uma Frontier/Alaskan com grife.

A mecânica foi refinada para aproximar a sensação de dirigir um carro da marca, isso inclui reduzir os níveis de ruído e de vibração, que geralmente incomodam passageiros de picapes médias. No caso do motor, a questão ganha um toque subjetivo. A base do 2.3 turbodiesel, que equipa as versões X 220 (com um turbo) e X 250 (biturbo), é da Nissan, mas todo o software, calibração e ajuste é da Mercedes-Benz.

Pelo menos na direção, a Classe X 250 traz características novas para o segmento. Embora o propulsor seja um pouco lento nas respostas e na aceleração, o conforto ao volante é melhor que outros modelos disponíveis atualmente. A suspensão foi bem trabalhada e consegue deixar a Classe X firme e ao mesmo tempo tratar os passageiros melhor do que a carga na traseira.

Interior misto

No interior, é possível perceber vários detalhes dos carros da Mercedes-Benz, como as saídas de ar, a tela multimídia de 8 polegadas e o touchpad. Olhando m ais atentamente é possível ver outros detalhes que entregam a base “reaproveitada”, como a alavanca de câmbio e os plásticos que não são tão refinados.